Dopo 18 anni Ghali torna nella sua scuola: “Forse non lo capite, ma poter studiare è una fortuna”

Ghali torna nella scuola media di Baggio, nell’hinterland milanese, che ha frequentato. Incontrando i ragazzi, il cantante si è detto “emozionato, più che per un concerto”. Con loro ha parlato di emarginazione, di società che cambia e di studio. Ghali sarà in concerto a Fiera Milano il 20 settembre con il suo spettacolo “Gran teatro”.

