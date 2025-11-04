Blitztv.it CRONACA Dramma ai Fori Imperiali: soccorritori al lavoro per 11 ore, operaio muore dopo il salvataggio
Video precedente Dalla corona al campo: il principe William si diverte durante una partita di beach volley Dalla corona al campo: il principe William si diverte durante una partita di beach volley
Video successivo Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla
Dramma ai Fori Imperiali: soccorritori al lavoro per 11 ore, operaio muore dopo il salvataggio
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
CRONACA

Dramma ai Fori Imperiali: soccorritori al lavoro per 11 ore, operaio muore dopo il salvataggio

16

Roma sotto shock per il drammatico incidente avvenuto nel cuore della città. Parte della Torre dei Conti, storico monumento medievale ai Fori Imperiali, è crollata durante lavori di restauro. Sotto le macerie è rimasto intrappolato un operaio di 66 anni, impegnato nel cantiere. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per oltre undici ore, in condizioni difficili e con il rischio di nuovi cedimenti. Alla fine, l’uomo è stato estratto vivo tra gli applausi dei presenti, ma le sue condizioni erano gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvfori imperialioperaio sotto le macerieromatorre dei contivigili-del-fuoco
Video precedente
Privato: [ID: lMtOdWZoaEM] Youtube Automatic

Dalla corona al campo: il principe William si diverte durante una partita di beach volley

Video successivo
Privato: [ID: kL8oQaRyHUk] Youtube Automatic

Texas, scimmia scappa in un negozio: la fuga dai poliziotti che tentano di bloccarla

Top