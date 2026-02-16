Due navi USA si scontrano in mare

Iscriviti al nostro canale per non perderti i video più virali del momento.

Due navi della Marina militare americana si sono scontrate durante una delicata operazione di rifornimento in mare aperto. L’incidente è avvenuto nelle acque di competenza del Comando Sud degli Stati Uniti, in un’area che comprende il Mar dei Caraibi e parte del Sud America.

Nel video raccontiamo che cosa è successo durante quella che doveva essere una normale manovra di “replenishment at sea”, la procedura con cui due unità navigano affiancate per trasferire carburante e rifornimenti. Si tratta di un’operazione complessa, che richiede precisione assoluta, coordinamento perfetto e condizioni di sicurezza rigorose.

Le navi coinvolte sono state il cacciatorpediniere lanciamissili USS “Truxtun”, appartenente alla classe Arleigh Burke, e la nave da supporto USNS “Supply”, unità della classe Supply impiegata per il rifornimento della flotta. Durante la manovra qualcosa è andato storto e le due imbarcazioni sono entrate in collisione.

Secondo quanto riferito dalle autorità militari statunitensi, nell’impatto due persone hanno riportato ferite lievi. Entrambe sono state soccorse e sono rimaste in condizioni stabili. Non sono stati segnalati morti né feriti gravi.

Nonostante lo scontro, le due navi sono rimaste operative e hanno potuto continuare a navigare in sicurezza dopo le prime verifiche. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Nel filmato ripercorriamo la dinamica dell’accaduto e spieghiamo perché il rifornimento in mare è considerato una delle manovre più delicate per una flotta militare. Le navi devono mantenere una distanza ravvicinata mentre si muovono alla stessa velocità, spesso in condizioni ambientali variabili. Anche un piccolo errore di coordinamento può provocare conseguenze serie.

L’episodio si è verificato in un periodo di intensa attività della Marina americana nell’area del Comando Sud, una regione strategica che comprende Caraibi, America Centrale e parte del Sud America. La presenza navale statunitense in queste acque è costante e rientra nelle operazioni di cooperazione e sicurezza marittima.

Nel video analizziamo anche il ruolo delle due unità coinvolte. Il USS “Truxtun” è un cacciatorpediniere dotato di sistemi missilistici avanzati e capacità di difesa aerea e antimissile. La USNS “Supply” è invece una nave logistica fondamentale per garantire autonomia operativa alle unità combattenti, permettendo loro di restare in mare per periodi prolungati senza rientrare in porto.

Le autorità militari non hanno ancora reso noti ulteriori dettagli tecnici sull’impatto. L’indagine interna dovrà stabilire se si sia trattato di un errore umano, di un problema tecnico o di una combinazione di fattori.

Quello che è certo è che l’incidente ha riacceso l’attenzione sui rischi delle operazioni navali in mare aperto, anche quando si svolgono in condizioni apparentemente controllate.

Guarda il video fino alla fine per scoprire tutti i dettagli della collisione, le informazioni ufficiali diffuse dalla Marina statunitense e cosa potrebbe accadere ora dopo l’apertura dell’inchiesta.

