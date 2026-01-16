Elicottero militare precipita durante un trasporto aereo

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE per non perdere i video più seguiti dal web.

Un’esercitazione militare nei cieli di Israele si è trasformata in un incidente improvviso. Durante una manovra di addestramento, un elicottero dell’esercito ha perso stabilità mentre volava a bassa quota.

In pochi istanti il velivolo ha iniziato a inclinarsi, fino a schiantarsi al suolo sotto gli occhi di altri militari presenti nell’area. Le immagini mostrano l’impatto e il rapido intervento dopo la caduta, con l’esercitazione subito interrotta.

Un video che ha attirato l’attenzione online per la dinamica inattesa e per la forza delle immagini riprese durante un’attività di routine.

