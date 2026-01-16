Blitztv.it ESTERI Elicottero militare precipita durante un trasporto aereo
Elicottero militare precipita durante un trasporto aereo
ESTERI

Elicottero militare precipita durante un trasporto aereo

17

Un’esercitazione militare nei cieli di Israele si è trasformata in un incidente improvviso. Durante una manovra di addestramento, un elicottero dell’esercito ha perso stabilità mentre volava a bassa quota.
In pochi istanti il velivolo ha iniziato a inclinarsi, fino a schiantarsi al suolo sotto gli occhi di altri militari presenti nell’area. Le immagini mostrano l’impatto e il rapido intervento dopo la caduta, con l’esercitazione subito interrotta.
Un video che ha attirato l’attenzione online per la dinamica inattesa e per la forza delle immagini riprese durante un’attività di routine.

