Emu in fuga catturato dalla polizia: finisce in manette

Un intervento decisamente fuori dall’ordinario ha sorpreso residenti e forze dell’ordine in Florida. Un emu, fuggito da una proprietà privata, ha iniziato a correre lungo le strade attirando l’attenzione dei passanti.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento della polizia, che si è trovata ad affrontare un animale veloce e difficile da fermare. Dopo alcuni minuti concitati, gli agenti sono riusciti a bloccarlo con una tecnica improvvisata, assicurandogli le zampe per evitare pericoli.

La scena, insolita e curiosa, si è conclusa senza conseguenze: l’emu è stato riconsegnato ai proprietari e le immagini dell’operazione hanno rapidamente fatto il giro del web.



