Estonia, la cascata ghiacciata collassa davanti ai turisti
Momenti di paura ai piedi della cascata Valaste, in Estonia. Una gigantesca massa di ghiaccio si è staccata all’improvviso dalla parete congelata mentre alcuni turisti si trovavano nelle vicinanze.
La scena si è verificata il 10 gennaio nella regione di Ida-Viru County. In pochi secondi il ghiaccio ha ceduto, precipitando al suolo e scatenando il fuggi fuggi generale. Alcuni presenti stavano riprendendo il paesaggio invernale proprio attimi prima del crollo.
Nonostante il pericolo e la violenza dell’impatto, non si sono registrati feriti. Le immagini mostrano tutta la forza della natura e quanto possa essere imprevedibile anche uno scenario apparentemente stabile.
