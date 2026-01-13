Estonia, la cascata ghiacciata collassa davanti ai turisti

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE per non perdere i video più spettacolari e virali dal mondo.

Momenti di paura ai piedi della cascata Valaste, in Estonia. Una gigantesca massa di ghiaccio si è staccata all’improvviso dalla parete congelata mentre alcuni turisti si trovavano nelle vicinanze.

La scena si è verificata il 10 gennaio nella regione di Ida-Viru County. In pochi secondi il ghiaccio ha ceduto, precipitando al suolo e scatenando il fuggi fuggi generale. Alcuni presenti stavano riprendendo il paesaggio invernale proprio attimi prima del crollo.

Nonostante il pericolo e la violenza dell’impatto, non si sono registrati feriti. Le immagini mostrano tutta la forza della natura e quanto possa essere imprevedibile anche uno scenario apparentemente stabile.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/