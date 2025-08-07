Blitztv.it SPORT Esulta troppo presto e cade: ciclista perde la gara a pochi metri dal traguardo
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Rissa durante l’amichevole tra Betis e Como: in campo volano schiaffi e pugni Rissa durante l’amichevole tra Betis e Como: in campo volano schiaffi e pugni
Esulta troppo presto e cade: ciclista perde la gara a pochi metri dal traguardo
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Rissa durante l’amichevole tra Betis e Como: in campo volano schiaffi e pugni

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
SPORT

Esulta troppo presto e cade: ciclista perde la gara a pochi metri dal traguardo

662

Finale surreale per una gara ciclistica a Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno. Il corridore in testa, convinto di aver già vinto, ha alzato le braccia per festeggiare ma ha perso l’equilibrio proprio a pochi metri dal traguardo. La caduta, ripresa in un video condiviso migliaia di volte online, è stata tanto spettacolare quanto sfortunata: il ciclista è rovinato a terra, coinvolgendo anche un altro atleta che lo seguiva. Così entrambi hanno perso la possibilità di salire sul gradino più alto del podio, mentre un terzo concorrente ne ha approfittato per tagliare il traguardo e vincere.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztv
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: GGXRMKelqMQ] Youtube Automatic

Rissa durante l’amichevole tra Betis e Como: in campo volano schiaffi e pugni

Top