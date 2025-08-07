Esulta troppo presto e cade: ciclista perde la gara a pochi metri dal traguardo

Finale surreale per una gara ciclistica a Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno. Il corridore in testa, convinto di aver già vinto, ha alzato le braccia per festeggiare ma ha perso l’equilibrio proprio a pochi metri dal traguardo. La caduta, ripresa in un video condiviso migliaia di volte online, è stata tanto spettacolare quanto sfortunata: il ciclista è rovinato a terra, coinvolgendo anche un altro atleta che lo seguiva. Così entrambi hanno perso la possibilità di salire sul gradino più alto del podio, mentre un terzo concorrente ne ha approfittato per tagliare il traguardo e vincere.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/