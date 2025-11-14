Blitztv.it CINEMA Fan travolge Ariana Grande, caos a Singapore
Fan travolge Ariana Grande, caos a Singapore
CINEMA

Durante un incontro pubblico a Singapore, Ariana Grande è stata improvvisamente sorpresa da un fan che ha sfondato le barriere di sicurezza e l’ha raggiunta con un abbraccio brusco. Nei video diventati virali si vede l’intervento immediato di Cynthia Erivo, che si frappone tra l’intruso e l’attrice. Poco dopo arriva anche Michelle Yeoh, che cerca di calmarla mentre la sicurezza interviene. Una scena rapida e intensa che ha fatto il giro dei social.

