Fiamme dal motore e aereo con 388 persone a bordo fuori pista

Terrore in Russia: un Boeing 747 con 388 persone a bordo è stato costretto ad abbandonare il decollo dopo che fiamme sono state avvistate uscire da uno dei motori. L’aereo è poi finito fuori pista, scivolando nella neve.

Le immagini shock mostrano il gigantesco jet della Rossiya Airlines accelerare sulla pista innevata prima che scintille e fiamme inizino a eruttare dal motore. Il pilota ha frenato bruscamente, ma l’aereo è uscito di traiettoria finendo nella neve a lato della pista.

Tra i passeggeri c’erano anche 9 bambini. Miracolosamente, nessuno è rimasto ferito.

L’incidente è il quarto in un solo giorno che ha coinvolto le compagnie aeree russe, sempre più in difficoltà a causa delle sanzioni occidentali che limitano l’accesso ai pezzi di ricambio e alla manutenzione. Nel 2025 sono stati registrati oltre 800 malfunzionamenti tecnici sugli aerei russi.

L’aeroporto è stato temporaneamente chiuso e i passeggeri sono stati sistemati in hotel in attesa di un volo sostitutivo.

