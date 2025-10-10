Filippine, terremoto di magnitudo 7.4 nel sud del Paese

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la provincia meridionale di Davao Orientale, nelle Filippine, facendo scattare l’allerta tsunami, poi cessata. Secondo l’Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia il sisma ha avuto il suo epicentro in mare a 62 km a sud-est della città di Manay. La scossa ha spinto gli abitanti a scendere in strada in preda al panico, ha causato interruzioni di corrente e ha portato all’evacuazione dei villaggi dalle coste delle province vicine a causa del possibile tsunami.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/