Blitztv.it CRONACA Foggia, irruzione da film per arrestare il latitante
Video precedente Truffe agli anziani: ecco come funziona il metodo “Spoofing” Truffe agli anziani: ecco come funziona il metodo “Spoofing”
Video successivo L’aurora boreale vista dallo spazio: le immagini spettacolari L’aurora boreale vista dallo spazio: le immagini spettacolari
Foggia, irruzione da film per arrestare il latitante
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

L’aurora boreale vista dallo spazio: le immagini spettacolari

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
CRONACA

Foggia, irruzione da film per arrestare il latitante

66

A Foggia i carabinieri del Gis hanno arrestato Leonardo Gesualdo, ricercato dal 2020 e considerato uno dei latitanti più pericolosi. Il 39enne è stato sorpreso dall’irruzione da film delle teste di cuoio, che all’alba sono entrate all’interno del covo, sorprendendo nel sonno il latitante, considerato l’elemento di spicco della cosiddetta “società foggiana”. Durante il blitz ci sono state diverse esplosioni e Gesualdo si è arreso senza opporre resistenza.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags arrestoblitztvcarabinieriFoggialatitanteLeonardo Gesualdo
Video precedente
Privato: [ID: QMu37gjEAWs] Youtube Automatic

Truffe agli anziani: ecco come funziona il metodo “Spoofing”

Video successivo
Privato: [ID: XVp1fOtI4XE] Youtube Automatic

L’aurora boreale vista dallo spazio: le immagini spettacolari

Top