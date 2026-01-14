Foggia, vandalo massacrato di botte da proprietario auto

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video di cronaca piu’ discussi.



A Foggia un episodio di violenza si e’ consumato in pieno giorno. Un uomo, accusato di aver danneggiato diverse auto parcheggiate, e’ stato fermato e aggredito in strada da alcuni cittadini.



La situazione e’ rapidamente degenerata: l’uomo e’ stato fatto cadere sull’asfalto e colpito con calci e pugni, mentre attorno si e’ creato un clima di forte tensione. Alcuni presenti hanno assistito alla scena, altri hanno ripreso tutto con il cellulare.



Le immagini mostrano una reazione violenta che ha riacceso il dibattito sulla giustizia fai da te e sui rischi di interventi fuori controllo.



#foggia #vandalo #scannagatt #rissa #violenza





ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/