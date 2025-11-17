Frana travolge casa a Cormons: il video girato dal ragazzo disperso prima del crollo

Le immagini mostrano gli ultimi istanti all’interno della casa di Brazzano di Cormons, nel Goriziano, prima che una frana la travolgesse nella notte. A pubblicarlo su alcuni gruppi Facebook è stato il 32enne tedesco Quirino Kuhnert, gestore di un negozio di alimentari. Secondo quanto riporta il Piccolo sarebbe lui l’uomo disperso nel crollo, oltre all’83enne Guerrina Skocaj.

Il maltempo ha colpito duramente la zona e lo smottamento ha coinvolto l’intera abitazione, causando il crollo improvviso. Il video, nel quale si vede la chiesa di San Lorenzo, documenta gli attimi che hanno preceduto lo smottamento: la pioggia battente e l’acqua che ha trasformato le strade in fiumi.

