Gaza diventa Las Vegas: il controverso video della ministra israeliana

Gila Gamliel è la ministra israeliana dell’innovazione. Sui social ha pubblicato un controverso video in cui viene mostrata la trasformazione di Gaza: attraverso l’intelligenza artificiale, le macerie si trasformano in grattacieli e yacht. Ci sono anche Trump e Netanyahu, con relative consorti, fuochi d’artificio e giovani che si divertono, in quella Striscia di terra teatro, in questi mesi, di raid, distruzione e morti per fame e malnutrizione. Poco tempo fa anche il presidente Usa aveva postato un video simile, in cui lui e il premier israeliano sorseggiavano un cocktail in piscina in quella che veniva ribattezzata “Gaza Trump”.

