Blitztv.it ESTERI Gaza, reporter preso in spalla durante la diretta dai palestinesi in festa
Video precedente California, elicottero medico precipita tra le macchine sull’autostrada California, elicottero medico precipita tra le macchine sull’autostrada
Video successivo Trump annuncia alle famiglie il ritorno degli ostaggi Trump annuncia alle famiglie il ritorno degli ostaggi
Gaza, reporter preso in spalla durante la diretta dai palestinesi in festa
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Trump annuncia alle famiglie il ritorno degli ostaggi

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Gaza, reporter preso in spalla durante la diretta dai palestinesi in festa

21

All’annuncio dell’intesa tra Israele e Hamas è esplosa la festa tra la popolazione palestinese della Striscia di Gaza. La gente è scesa in strada per celebrare una fase che dovrebbe portare a un cessate il fuoco immediato dopo mesi di massacri. Nell’euforia generale è stato coinvolto anche un giornalista locale che, durante una diretta in cui raccontava proprio dell’intesa sul piano di Donald Trump, è stato sollevato in spalla da alcuni ragazzi tra applausi e grida di gioia. I reporter palestinesi (i soli a poter entrare a Gaza e a raccontare quello che succede) hanno pagato fin qui un prezzo altissimo: sono almeno 240 i giornalisti, freelance, fotografi e operatori video uccisi nei raid israeliani negli ultimi due anni.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvgazagiornalistareportertregua israele hamas
Video precedente
Privato: [ID: 3iaPvZoTWaU] Youtube Automatic

California, elicottero medico precipita tra le macchine sull’autostrada

Video successivo
Privato: [ID: 5uH-d_mg8B0] Youtube Automatic

Trump annuncia alle famiglie il ritorno degli ostaggi

Top