Gb, atterraggio di emergenza per la mongolfiera… in pieno centro
ESTERI

Gb, atterraggio di emergenza per la mongolfiera… in pieno centro

31

Una mongolfiera ha effettuato un atterraggio d’emergenza nel centro di Bedford, Regno Unito. Il pallone è sceso lentamente su una via residenziale, guidato da due uomini a bordo. Alcuni passanti hanno aiutato con gesti e indicazioni. L’insolito atterraggio fortunatamente non ha causato feriti, ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Tags atterraggio-di-emergenzabedfordblitztvmongolfieraregno-unito
