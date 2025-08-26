Gb, atterraggio di emergenza per la mongolfiera… in pieno centro

Una mongolfiera ha effettuato un atterraggio d’emergenza nel centro di Bedford, Regno Unito. Il pallone è sceso lentamente su una via residenziale, guidato da due uomini a bordo. Alcuni passanti hanno aiutato con gesti e indicazioni. L’insolito atterraggio fortunatamente non ha causato feriti, ancora da chiarire le cause dell’incidente.

