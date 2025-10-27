Blitztv.it CRONACA Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Genova, sequestrata Ferrari da 700mila euro: il tentativo di contrabbando scoperto al porto Genova, sequestrata Ferrari da 700mila euro: il tentativo di contrabbando scoperto al porto
Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Genova, sequestrata Ferrari da 700mila euro: il tentativo di contrabbando scoperto al porto

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
CRONACA

Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni

799

Alcuni individui armati di spranghe hanno fatto irruzione sabato notte nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova al grido di “Viva il duce”. Al momento dell’assalto, l’istituto era occupato pacificamente dagli studenti per attività culturali approvate dall’assemblea d’istituto. I vandali hanno imbrattato le pareti con svastiche e scritte, infranto vetri e danneggiato alcune aule. Nessuno è rimasto ferito. Sull’episodio indaga la Digos.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvGenovaliceo da vinci
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: xiE-UJ0y4hw] Youtube Automatic

Genova, sequestrata Ferrari da 700mila euro: il tentativo di contrabbando scoperto al porto

Top