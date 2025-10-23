Blitztv.it ESTERI Germania, il festival delle zucche celebra le donne forti della storia
Germania, il festival delle zucche celebra le donne forti della storia
ESTERI

Germania, il festival delle zucche celebra le donne forti della storia

7

Ci sono più di 100mila zucche da vedere, 500 varietà diverse provenienti da tutto il mondo, 15 sculture di zucche e molti tipi diversi di prodotti alimentari piccanti, dolci, salati. E' il festival della zucca di Klaistow che per la sua 22esima edizione ha deciso di omaggiare le donne forti della storia: ed ecco allora le sculture, tra le altre, di Cleopatra, Giovanna d'Arco e Frida Kalo.

