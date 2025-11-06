Blitztv.it ANIMALI Germania, il gesto virale della poliziotta che salva un cigno “smarrito”
Germania, il gesto virale della poliziotta che salva un cigno “smarrito”
ANIMALI

Germania, il gesto virale della poliziotta che salva un cigno “smarrito”

29

Un video diventato virale mostra una scena insolita sulle strade di Bernkastel-Kues, cittadina tedesca lungo la Mosella. Un cigno, allontanatosi dal fiume, si era ritrovato in mezzo a una strada trafficata, rischiando di essere investito. A intervenire è stata la poliziotta Marion, che senza esitazione ha fermato il traffico e si è avvicinata all’animale spaventato. Lo ha sollevato tra le braccia e lo ha portato in sicurezza oltre la carreggiata. Il salvataggio si è concluso con un lieto fine: il cigno, illeso, è stato rilasciato sulle rive della Mosella. Il gesto della poliziotta, ripreso in un video condiviso dalla polizia locale, ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti di apprezzamento. Un momento di tenerezza e coraggio che mostra come, anche nelle situazioni più inaspettate, un piccolo gesto possa fare la differenza.

