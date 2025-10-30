Blitztv.it ESTERI Giamaica, la distruzione provocato dal passaggio da Melissa
Giamaica, la distruzione provocato dal passaggio da Melissa
ESTERI

Giamaica, la distruzione provocato dal passaggio da Melissa

21

Le Nazioni Unite parlano di una distruzione “senza precedenti” in Giamaica. Dopo il suo passaggio, l’uragano Melissa – sceso a categoria 3 – ha colpito le isole di Cuba e Hispaniola, lasciando ad Haiti una scia di 20 morti, e puntando verso le Bahamas. Il livello di distruzione in Giamaica “è senza precedenti”, afferma il coordinatore Onu per i Paesi caraibici, Dennis Zulu, sottolineando come abbia eguagliato il record del 1935 per la tempesta più intensa mai abbattutasi su terraferma.

