Gioia Tauro, carico esplosivo in un container: il momento in cui viene fatto brillare

Nel porto di Gioia Tauro le autorità hanno intercettato un carico di fuochi pirotecnici illegali nascosti all’interno di container provenienti dalla Cina e diretti in Libia. La scansione radiogena ha rivelato un arsenale abilmente occultato dietro articoli in ceramica. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla Guardia di finanza, ha sequestrato il materiale e avviato una procedura di brillamento gestita dal personale specializzato dell’Esercito Italiano. Un’operazione complessa che conferma il costante impegno nel contrasto al traffico di esplosivi.

