Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: "Sono viva, ho avuto la febbre a 39"
Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Sono viva, ho avuto la febbre a 39”
Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Sono viva, ho avuto la febbre a 39”

6

Dopo settimane di silenzio sui social, Giulia De Lellis è tornata dai suoi follower raccontando il motivo della sua assenza. L’influencer, che l’8 ottobre ha dato alla luce la sua prima figlia Priscilla, avuta dal rapper Tony Effe, ha spiegato di aver avuto una febbre alta a causa di una mastite, un’infiammazione al seno che colpisce chi allatta. “È stato un periodo tosto, ma ce l’ho fatta” ha detto. Ora Giulia si gode la maternità: “Sono nella mia baby bubble, mi sto godendo ogni istante con la mia bambina”.

