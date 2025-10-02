Blitztv.it ESTERI Global Sumud Flotilla abbordata dagli israeliani, fermati oltre 200 attivisti
Global Sumud Flotilla abbordata dagli israeliani, fermati oltre 200 attivisti
ESTERI

59

La Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Oltre 200 gli attivisti fermati, che saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. Una trentina gli italiani, tra loro l’eurodeputata Scuderi e il senatore Croatti. Ventritre le barche che invece stanno proseguendo il viaggio in direzione Gaza.

