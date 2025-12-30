Grande Muraglia, il gelo sorprende i turisti
Ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, la Grande Muraglia Cinese cambia volto. Neve e ghiaccio ricoprono lunghi tratti del monumento, trasformando uno dei siti più visitati al mondo in un percorso scivoloso e impegnativo.
Le basse temperature rendono il camminamento difficile da affrontare. I visitatori sono costretti a procedere lentamente, sostenendosi alle ringhiere per evitare cadute e mantenere l’equilibrio lungo il tragitto.
Le immagini circolate online raccontano una scena che si ripete ciclicamente: la bellezza senza tempo della Grande Muraglia avvolta dal gelo, che mette alla prova anche i turisti più prudenti.
