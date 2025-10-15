Guasto all’impianto audio di una scuola: la musichetta di “buon compleanno” in loop per ore

A Murcia, in Spagna, si è verificato un guasto all’impianto audio di una scuola. Niente di particolarmente strano se non che a causa di quel guasto gli altoparlanti hanno trasmesso, in loop, per cinque ore, la canzoncina di “buon compleanno”. Un ritornello che alla lunga ha reso esausti gli abitanti vicini che, nel cuore della notte, hanno chiamato i pompieri, intervenuti all’interno della scuola.

