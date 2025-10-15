Blitztv.it ESTERI Guasto all’impianto audio di una scuola: la musichetta di “buon compleanno” in loop per ore
Video precedente Sfottò dopo la vittoria, rissa in campo tra ricchi tifosi arabi Sfottò dopo la vittoria, rissa in campo tra ricchi tifosi arabi
Video successivo Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande
Guasto all’impianto audio di una scuola: la musichetta di “buon compleanno” in loop per ore
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Guasto all’impianto audio di una scuola: la musichetta di “buon compleanno” in loop per ore

11

A Murcia, in Spagna, si è verificato un guasto all’impianto audio di una scuola. Niente di particolarmente strano se non che a causa di quel guasto gli altoparlanti hanno trasmesso, in loop, per cinque ore, la canzoncina di “buon compleanno”. Un ritornello che alla lunga ha reso esausti gli abitanti vicini che, nel cuore della notte, hanno chiamato i pompieri, intervenuti all’interno della scuola.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvmurciaMusicapompieriscuolaSpagna
Video precedente
Privato: [ID: WbiwdsSQhjo] Youtube Automatic

Sfottò dopo la vittoria, rissa in campo tra ricchi tifosi arabi

Video successivo
Privato: [ID: EKsmv6Q32Ms] Youtube Automatic

Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande

Top