Hawaii, trascina una tartaruga per farsi un selfie

Sulla spiaggia di East Honolulu un uomo afferra una tartaruga marina e la trascina per farsi un selfie. Le immagini hanno scatenato indignazione sui social, dove molti utenti parlano di un gesto inaccettabile. Alle Hawaii è severamente vietato toccare o disturbare queste specie protette, e le autorità locali hanno avviato un’indagine per individuare il responsabile.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/