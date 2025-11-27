Blitztv.it ESTERI Hawaii, trascina una tartaruga per farsi un selfie
Video precedente Austria, sciatori sorpresi e travolti da una valanga Austria, sciatori sorpresi e travolti da una valanga
Video successivo Paura al live di Anna Pepe a Bologna Paura al live di Anna Pepe a Bologna
Hawaii, trascina una tartaruga per farsi un selfie
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Paura al live di Anna Pepe a Bologna

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

Hawaii, trascina una tartaruga per farsi un selfie

37

Sulla spiaggia di East Honolulu un uomo afferra una tartaruga marina e la trascina per farsi un selfie. Le immagini hanno scatenato indignazione sui social, dove molti utenti parlano di un gesto inaccettabile. Alle Hawaii è severamente vietato toccare o disturbare queste specie protette, e le autorità locali hanno avviato un’indagine per individuare il responsabile.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvhawaiiselfietartaruga
Video precedente
Privato: [ID: 0eRE6Hd3po8] Youtube Automatic

Austria, sciatori sorpresi e travolti da una valanga

Video successivo
Privato: [ID: tP9ney9UkHE] Youtube Automatic

Paura al live di Anna Pepe a Bologna

Top