Hawaii, vulcano spara lava a 250 metri di altezza

Il vulcano Kilauea è tornato in piena attività alle Hawaii con un nuovo episodio eruttivo impressionante. Fontane di lava hanno superato i 250 metri di altezza, illuminando il cratere e alimentando colate incandescenti sul fondo della caldera.



L’eruzione ha prodotto una colonna di gas e cenere che si è innalzata per chilometri, mentre frammenti di lava sono ricaduti lungo il bordo del cratere Halemaumau. Le immagini raccontano la forza di uno dei vulcani più attivi del pianeta, in uno scenario naturale in continua evoluzione.



