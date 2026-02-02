Il gelo trasforma un’auto in una scultura

👉 Iscriviti al nostro canale per non perdere i video più virali dal mondo

Quello che vedrete in questo video sembra una scena uscita da un film, ma è tutto reale. Siamo a Philadelphia, dove una donna è tornata a riprendere la propria auto parcheggiata in strada e si è trovata davanti a qualcosa di completamente inaspettato: il veicolo era interamente ricoperto di ghiaccio, bloccato come dentro una gigantesca scultura trasparente.

Il video mostra l’auto avvolta da strati spessi di ghiaccio, dalle ruote fino al tetto, con i finestrini completamente sigillati. La causa, secondo quanto riportato dai media locali, è stata la rottura di una conduttura dell’acqua nelle vicinanze, avvenuta durante un periodo di temperature rigidissime. L’acqua fuoriuscita si è rapidamente congelata, intrappolando il veicolo in pochi istanti.

La proprietaria aveva parcheggiato l’auto normalmente lungo la strada. Quando è tornata il giorno successivo, non riusciva a credere ai suoi occhi. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti del quartiere e di numerosi passanti, che si sono fermati a scattare foto e girare video. In poco tempo, le immagini hanno iniziato a circolare sui social, diventando virali.

Nel video si percepisce lo stupore generale davanti a una situazione tanto rara quanto surreale. Non si tratta di un’opera d’arte o di un’installazione urbana, ma del risultato di una combinazione tra gelo estremo e un problema alle infrastrutture cittadine. Le autorità locali sono intervenute per riparare la conduttura, mentre l’auto è rimasta bloccata nel ghiaccio in attesa di essere rimossa.

Episodi come questo mostrano quanto le condizioni meteorologiche estreme possano avere conseguenze imprevedibili nella vita quotidiana. Una semplice auto parcheggiata può trasformarsi, nel giro di poche ore, in un caso che fa il giro del web e dei telegiornali.

Guarda il video fino alla fine per vedere da vicino questa scena incredibile e capire come una normale giornata in città si sia trasformata in un evento virale che ha lasciato tutti senza parole.

