Il gender reveal di Delia Duran e Alex Belli

Alex Belli e Delia Duran hanno vissuto un gender reveal spettacolare e ricco di emozione. La coppia ha organizzato una festa panoramica ai piani alti di un grattacielo, circondata da amici e parenti. Nel momento decisivo il cielo si è colorato di blu e la torta ha rivelato che il loro bambino sarà un maschietto. Delia, raggiante con un abito chiaro e la mano sul pancione, ha condiviso la loro gioia con un lungo post ricco di emozione.

