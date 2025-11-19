Blitztv.it GOSSIP Il gender reveal di Delia Duran e Alex Belli
Il gender reveal di Delia Duran e Alex Belli
GOSSIP

Il gender reveal di Delia Duran e Alex Belli

9

Alex Belli e Delia Duran hanno vissuto un gender reveal spettacolare e ricco di emozione. La coppia ha organizzato una festa panoramica ai piani alti di un grattacielo, circondata da amici e parenti. Nel momento decisivo il cielo si è colorato di blu e la torta ha rivelato che il loro bambino sarà un maschietto. Delia, raggiante con un abito chiaro e la mano sul pancione, ha condiviso la loro gioia con un lungo post ricco di emozione.

