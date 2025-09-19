Il “lutto” di mamma orca

Sono immagini commoventi quelle riprese nello Stretto di Rosario, al largo dello Stato di Washington. I ricercatori della SeaDoc Society hanno infatti immortalato un’orca nuotare trascinando con sé il suo cucciolo nato morto. Appena nati i piccoli di orca, essendo mammiferi, vengono portati in superficie dalla madre, per far loro prendere subito il primo respiro. Allo stesso modo anche quando un componente del branco sta male, viene tenuto in superficie dagli altri compagni per non farlo affogare. Le immagini immortalano quello che sembra l’estremo tentavio dell’orca di salvare il suo cucciolo.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/