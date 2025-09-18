Blitztv.it SPORT Il prete finisce la messa e… benedice la Salernitana
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Roma, laurea Honoris causa per Paola Cortellesi Roma, laurea Honoris causa per Paola Cortellesi
Il prete finisce la messa e… benedice la Salernitana
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Roma, laurea Honoris causa per Paola Cortellesi

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
SPORT

Il prete finisce la messa e… benedice la Salernitana

19

“Abbiate a cuore le sorti della Salernitana. Il Signore sia con voi”: può sembrare strano a qualcuno ma questa è la parte finale della messa di Don Roberto Faccenda. il parroco è noto per essere un grande appassionato di calcio (partecipa anche a trasmissioni sportive) e la sua squadra del cuore trova spazio anche nella benedizione in chiesa. Pochi minuti prima dell’inizio del campionato, il parroco ha voluto ricordare ai suoi fedeli di tifare, da casa o allo stadio, prima di andare in pace, ovviamente. In fondo si tratta sempre di una questione di fede.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags benedizioneblitztvcalcioDon Roberto Faccendamessapretesalernitana
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: RQaav4RHO0E] Youtube Automatic

Roma, laurea Honoris causa per Paola Cortellesi

Top