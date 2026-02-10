Incidente aereo a Mogadiscio, aereo perde il controllo

👉 Iscriviti ora al nostro canale per non perdere i video più virali dal mondo.

Un grave incidente aereo si è verificato all’aeroporto internazionale di Mogadiscio, in Somalia, dove un aereo passeggeri si è schiantato durante le fasi di decollo. Il video mostra quanto accaduto in pista e documenta i momenti immediatamente successivi all’impatto, mentre nello scalo si diffondevano paura e confusione.

Secondo quanto riportato dalle prime informazioni, il velivolo avrebbe perso il controllo pochi istanti dopo aver lasciato terra. Le immagini, diventate rapidamente virali, mostrano la scena dell’incidente all’interno dell’area aeroportuale, con l’intervento dei soccorsi e delle autorità locali. Al momento, la dinamica esatta dell’accaduto non è stata chiarita e sono in corso le verifiche per accertare le cause dello schianto.

L’aeroporto di Mogadiscio rappresenta uno snodo fondamentale per il traffico aereo del Paese e l’incidente ha avuto un forte impatto sull’operatività dello scalo. Il video consente di comprendere la gravità della situazione e la rapidità con cui l’emergenza si è sviluppata subito dopo il decollo.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per ricostruire quanto successo e stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni dei passeggeri o dell’equipaggio, mentre l’attenzione resta concentrata sulle operazioni di sicurezza e sull’analisi tecnica del velivolo coinvolto.

Nel filmato si percepisce chiaramente la tensione di quei momenti, con il personale aeroportuale impegnato a gestire l’emergenza e a mettere in sicurezza l’area. Episodi come questo riportano l’attenzione sull’importanza dei controlli e delle procedure durante le fasi più delicate di un volo, come il decollo.

Guarda il video per capire cosa è successo all’aeroporto di Mogadiscio e quali sono le prime informazioni emerse su questo incidente aereo che ha scosso lo scalo somalo.

