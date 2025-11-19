Incidente in Fulvio Testi a Milano, gli attimi dopo lo scontro

Ecco il video girato in viale Fulvio Testi, a Milano, pochi istanti dopo il violento incidente avvenuto domenica 16 novembre all’alba e costato la vita al 19enne Pietro Silva Orrego. Nella clip, registrata da un passante, si vede il ventenne inizialmente indicato come conducente mentre tenta disperatamente di rompere il vetro del Suv per aiutare chi era rimasto bloccato all’interno. Durante quei momenti concitati avrebbe perso una scarpa, dettaglio che aveva alimentato dubbi sulla sua posizione ma che il video contribuisce a chiarire.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/