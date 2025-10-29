Blitztv.it ESTERI India, scivola mentre tenta di salire sul treno in corsa: donna salva per miracolo
Video precedente Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017 Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017
Video successivo Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Sono viva, ho avuto la febbre a 39” Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Sono viva, ho avuto la febbre a 39”
India, scivola mentre tenta di salire sul treno in corsa: donna salva per miracolo
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Sono viva, ho avuto la febbre a 39”

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ESTERI

India, scivola mentre tenta di salire sul treno in corsa: donna salva per miracolo

12

Un video diffuso dalle Ferrovie Meridionali dell’India mostra il drammatico salvataggio di una donna che è scivolata mentre cercava di salire su un treno in movimento a Erode, nel Tamil Nadu. La donna è stata prontamente soccorsa dall’agente capo Sri Jagadeesan della Railway Protection Force. Il rapido intervento del poliziotto ha evitato una caduta potenzialmente fatale tra le rotaie.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvindiatreno
Video precedente
Pending – Youtube Automatic

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi: la strana coppia che non ti aspetti di trovare a Sanremo 2017

Video successivo
Privato: [ID: V2YcSlQeh8E] Youtube Automatic

Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Sono viva, ho avuto la febbre a 39”

Top