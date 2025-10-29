India, scivola mentre tenta di salire sul treno in corsa: donna salva per miracolo

Un video diffuso dalle Ferrovie Meridionali dell’India mostra il drammatico salvataggio di una donna che è scivolata mentre cercava di salire su un treno in movimento a Erode, nel Tamil Nadu. La donna è stata prontamente soccorsa dall’agente capo Sri Jagadeesan della Railway Protection Force. Il rapido intervento del poliziotto ha evitato una caduta potenzialmente fatale tra le rotaie.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/