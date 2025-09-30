Blitztv.it CRONACA Indonesia, decine di studenti sotto le macerie
Video precedente “Questa casa sarà bombardata a breve”: il flash mob per Gaza “Questa casa sarà bombardata a breve”: il flash mob per Gaza
Video successivo L’ex presidente francese filma la moglie che le canta “Let it be” L’ex presidente francese filma la moglie che le canta “Let it be”
Indonesia, decine di studenti sotto le macerie
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

L’ex presidente francese filma la moglie che le canta “Let it be”

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
CRONACA

Indonesia, decine di studenti sotto le macerie

13

In Indonesia è crollata la scuola islamica Al Khoziny, nella città di Sidoarjo. Ci sono morti e numerosi feriti tra gli studenti, molti dei quali sono rimasti sotto le macerie: gli studenti hanno tutti tra i 12 e i 18 anni e al momento del crollo stavano recitando le preghiere. I soccorritori sono al lavoro da ore per cercare di salvare i ragazzi rimasti intrappolati. Il crollo è avvenuto in una zona dell’edificio che era in fase di ampliamento non autorizzato. Le studentesse stavano invece pregando una diversa ala della scuola e per questo sono riuscite a fuggire.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvcrolloIndonesiascuola islamicaSidoarjosoccorsistudenti
Video precedente
Privato: [ID: zWTDFms137k] Youtube Automatic

“Questa casa sarà bombardata a breve”: il flash mob per Gaza

Video successivo
Privato: [ID: ZbXbjE3cUWU] Youtube Automatic

L’ex presidente francese filma la moglie che le canta “Let it be”

Top