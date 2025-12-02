Indonesia, emergenza a Sumatra: centinaia di morti e dispersi

Iscriviti per seguire aggiornamenti e video dall’emergenza nel mondo.

Sumatra è stata colpita da inondazioni e frane devastanti che hanno provocato oltre 600 vittime e un milione di evacuati. Le autorità indonesiane, affiancate da squadre umanitarie, stanno cercando 472 persone ancora disperse mentre i soccorsi avanzano tra fango, detriti e aree difficili da raggiungere.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:

http://www.blitztv.it

https://www.facebook.com/blitzTVit/

https://www.instagram.com/blitztvit/