ESTERI

Iran, Nobel per la Pace canta “Bella ciao” senza velo

Narges Mohammadi canta “Bella ciao” in persiano in Piazza della Libertà a Teheran, senza indossare l’hijab. L’attivista premio Nobel per la Pace ha voluto ricordare e omaggiare così, nel terzo anniversario dalla morte, Mahsa Amini, la giovane arrestata per non aver indossato correttamente il velo e morta mentre era nelle mani della polizia iraniana. “Bella Ciao è una canzone rivoluzionaria antifascista che ha viaggiato in tutto il mondo e ha trovato la sua voce in Iran dopo l’omicidio di Mahsa”, ha scritto la pagina “our free iran” che ha postato il video. “In Iran, questo è proibito. Ma come tanti Narges ha scelto di non obbedire alle regole repressive del regime”, si legge nel post.

