Irlanda, peschereccio incagliato: il salvataggio dell’equipaggio

Un peschereccio è rimasto incagliato a Dingle Harbour, in Irlanda, e 14 persone hanno avuto bisogno di un salvataggio urgente. L’elicottero Rescue 115 della Coast Guard ha verricellato l’intero equipaggio, con il supporto di Rescue 120F, della RNLI e della Dingle Coast Guard. Un’operazione coordinata in condizioni difficili, che mostra la precisione e la prontezza dei team di soccorso irlandesi.

