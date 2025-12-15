Blitztv.it ESTERI Irlanda, peschereccio incagliato: il salvataggio dell’equipaggio
Irlanda, peschereccio incagliato: il salvataggio dell'equipaggio
ESTERI

Irlanda, peschereccio incagliato: il salvataggio dell’equipaggio

Un peschereccio è rimasto incagliato a Dingle Harbour, in Irlanda, e 14 persone hanno avuto bisogno di un salvataggio urgente. L’elicottero Rescue 115 della Coast Guard ha verricellato l’intero equipaggio, con il supporto di Rescue 120F, della RNLI e della Dingle Coast Guard. Un’operazione coordinata in condizioni difficili, che mostra la precisione e la prontezza dei team di soccorso irlandesi.

Top