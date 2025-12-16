Jet precipita tra le case in Messico: sei morti

Iscriviti al nostro canale per non perdere i video di attualita’ dal mondo.

Un jet privato è precipitato poco dopo il decollo nel centro del Messico, schiantandosi in una zona abitata. Nell’incidente sono morte almeno sei delle dieci persone a bordo. Le immagini mostrano i soccorsi, i resti del velivolo e l’area messa in sicurezza dopo l’incendio.

