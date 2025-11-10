Kasia Smutniak e Domenico Procacci, amore ad alta quota: sospesi nel vuoto sulla Mole Antonelliana

Un “appuntamento” unico, folle e romantico, quello tra Kasia Smutniak e Domenico Procacci, protagonisti del progetto fotografico “Sfiorando il cielo”. A 85 metri di altezza, in cima alla Mole Antonelliana di Torino, i due si sono lasciati immortalare sospesi nel vuoto per celebrare i 25 anni del Museo Nazionale del Cinema. Nel video condiviso dall’attrice sui social, si vedono le fasi di preparazione dello shooting, ideato dal fotografo Riccardo Ghilardi, che ha realizzato lo scatto dopo mesi di allenamento in falesia per garantire la massima sicurezza. “È stato l’appuntamento più folle e romantico di sempre”, ha raccontato Smutniak, che ha posato in un elegante abito Armani adattato con un’imbragatura, mentre Procacci ha affrontato la vertigine con ironia, improvvisando un passo di tip-tap sulla cupola della Mole. Il progetto fa parte della mostra “Piano sequenza. La Mole”, visitabile alle Gallerie d’Italia di Torino dal 12 novembre 2025 al 1° marzo 2026. Un percorso fotografico che unisce cinema, architettura e immaginario collettivo, con scatti ispirati a pellicole iconiche e volti celebri come Monica Bellucci e Martin Scorsese.

