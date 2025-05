Kim Kardashian si è laureata in giurisprudenza dopo un percorso di sei anni. La sta americana ha festeggiato il traguardo con una cerimonia di laurea nel giardino di casa a Beverly Hills. La 44enne ha condiviso sui social alcuni video in cui i suoi mentori la elogiano per aver completato il tirocinio legale di quattro anni. Kim ha seguito un programma legale in California che consente di qualificarsi per l’esame di abilitazione alla professione forense sotto la supervisione di un avvocato abilitato. “Sei anni fa, Kim Kardashian è entrata in questo programma con nient’altro che un forte desiderio di lottare per ottenere giustizia”, ha detto la sua mentore, l’avvocato Jessica Jackson.

