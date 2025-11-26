La caduta del bagno chimico sul ponte di Siviglia

Iscriviti al canale per altri video virali ogni giorno!

Un bagno chimico è precipitato da una gru durante i lavori sul Ponte del Centenario a Siviglia, finendo sull’asfalto tra gli automobilisti in coda. La cabina è caduta da diversi metri di altezza durante una manovra di spostamento. Nessuno è rimasto ferito, ma il boato e la scena improvvisa hanno creato attimi di tensione tra chi si trovava in zona. Un episodio insolito che mostra quanto possano essere delicate le operazioni nei cantieri stradali.

