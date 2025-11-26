Blitztv.it ESTERI La caduta del bagno chimico sul ponte di Siviglia
La caduta del bagno chimico sul ponte di Siviglia
La vita extra lusso di Gobble e Waddle, i tacchini graziati da Trump per il Thanksgiving

ESTERI

La caduta del bagno chimico sul ponte di Siviglia

62

Un bagno chimico è precipitato da una gru durante i lavori sul Ponte del Centenario a Siviglia, finendo sull’asfalto tra gli automobilisti in coda. La cabina è caduta da diversi metri di altezza durante una manovra di spostamento. Nessuno è rimasto ferito, ma il boato e la scena improvvisa hanno creato attimi di tensione tra chi si trovava in zona. Un episodio insolito che mostra quanto possano essere delicate le operazioni nei cantieri stradali.

Guarda il video completo per rivivere il momento della caduta.

Tags bagno chimicoblitztvpontesiviglia
