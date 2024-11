La Guardia libica spara in aria, i migranti si buttano in mare: il salvataggio di Msf

La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha soccorso 83 uomini e minori non accompagnati nel Mediterraneo. Mentre stava raggiungendo un gommone in difficoltà per soccorrere le persone a bordo, la Geo Barents ha trovato sulla scena un’imbarcazione veloce, con persone armate a bordo, nelle immediate vicinanze. Le persone sopravvissute e tratte in salvo da Msf hanno riferito che 29 donne e bambini erano stati in precedenza intercettati dopo essere stati minacciati con le armi. Secondo le loro testimonianze, uomini armati hanno minacciato le persone sul gommone e hanno sparato in aria, facendo cadere in acqua oltre 70 persone. L’équipe di Msf ha portato in salvo tutte le persone che erano in acqua e a bordo del gommone, mentre l’altra imbarcazione veloce si è allontanata con 29 donne e bambini a bordo.

