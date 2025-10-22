La pet therapy che non ti aspetti: a Budapest la prima caffetteria con maialini d’Europa

Dimenticate i classici cat café o le sale da tè con i cani: in Ungheria è arrivata la nuova frontiera della pet therapy. A Budapest ha infatti aperto i battenti un’originalissima caffetteria dove gli ospiti d’onore sono… dei maialini. Sì, avete letto bene. Nel cuore della capitale ungherese è nato il primo café d’Europa in cui è possibile rilassarsi sorseggiando una bevanda calda o gustando un dolce in compagnia di adorabili maialini da compagnia. Coccole, selfie e momenti di tenerezza sono garantiti.

