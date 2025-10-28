La spettacolare “corsa dei delfini” al largo della California

Il fenomeno di chiama “dolphin stampede” e si verifica quando centinaia, a volte migliaia, di delfini nuotano insieme ad altissima velocità, saltando fuori dall’acqua in un’impressionante corsa collettiva. E a Oceanside, al largo delle coste della California, è avvenuta questa spettacolare “corsa”, a cui hanno partecipato decine e decine di delfini comuni a becco corto. In genere viaggiano in gruppi di 10-30 esemplari ma possono arrivare a raggiungere anche le centinaia. E l’effetto è davvero incredibile.

