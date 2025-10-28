Blitztv.it ANIMALI La spettacolare “corsa dei delfini” al largo della California
Video precedente Anne Hathaway “arrestata” a New York: ecco cosa è successo Anne Hathaway “arrestata” a New York: ecco cosa è successo
Video successivo Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni
La spettacolare “corsa dei delfini” al largo della California
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
ANIMALI

La spettacolare “corsa dei delfini” al largo della California

22

Il fenomeno di chiama “dolphin stampede” e si verifica quando centinaia, a volte migliaia, di delfini nuotano insieme ad altissima velocità, saltando fuori dall’acqua in un’impressionante corsa collettiva. E a Oceanside, al largo delle coste della California, è avvenuta questa spettacolare “corsa”, a cui hanno partecipato decine e decine di delfini comuni a becco corto. In genere viaggiano in gruppi di 10-30 esemplari ma possono arrivare a raggiungere anche le centinaia. E l’effetto è davvero incredibile.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvcaliforniadelfiniOceanside
Video precedente
Privato: [ID: 7IBPLDevajc] Youtube Automatic

Anne Hathaway “arrestata” a New York: ecco cosa è successo

Video successivo
Privato: [ID: bSrm671OtW0] Youtube Automatic

Genova, raid nel liceo occupato: le immagini dei danni

Top