ESTERI La vita extra lusso di Gobble e Waddle, i tacchini graziati da Trump per il Thanksgiving
La vita extra lusso di Gobble e Waddle, i tacchini graziati da Trump per il Thanksgiving
ESTERI

La vita extra lusso di Gobble e Waddle, i tacchini graziati da Trump per il Thanksgiving

A Washington si rinnova la tradizione del Thanksgiving con la grazia presidenziale dei tacchini. Gobble e Waddle, ospitati in un hotel di lusso prima della cerimonia, saranno graziati da Donald Trump e Melania per poi tornare in North Carolina, dove vivranno sotto le cure degli esperti del Dipartimento di Scienze Avicole.

