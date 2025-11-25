La vita extra lusso di Gobble e Waddle, i tacchini graziati da Trump per il Thanksgiving

Iscriviti al canale per non perdere i nostri video.

A Washington si rinnova la tradizione del Thanksgiving con la grazia presidenziale dei tacchini. Gobble e Waddle, ospitati in un hotel di lusso prima della cerimonia, saranno graziati da Donald Trump e Melania per poi tornare in North Carolina, dove vivranno sotto le cure degli esperti del Dipartimento di Scienze Avicole.

