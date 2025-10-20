Blitztv.it MUSICA Lady Gaga, la dedica a Donatella Versace durante il concerto a Milano
Video precedente Aereo cargo esce di pista a Hong Kong e finisce in mare Aereo cargo esce di pista a Hong Kong e finisce in mare
Video successivo Erika Kirk mostra allo staff di Turning Point la medaglia della Libertà conferita al marito Charlie Erika Kirk mostra allo staff di Turning Point la medaglia della Libertà conferita al marito Charlie
Lady Gaga, la dedica a Donatella Versace durante il concerto a Milano
Loading advertisement...
Preload Image
Up next

Erika Kirk mostra allo staff di Turning Point la medaglia della Libertà conferita al marito Charlie

Cancel
Spegni le luci
Guarda dopo
Continua...
MUSICA

Lady Gaga, la dedica a Donatella Versace durante il concerto a Milano

1.2K

“Donatella è sempre stata al mio fianco, nei momenti belli e in quelli difficili”. Con queste parole, domenica sera sul palco del Mediolanum Forum di Assago, Lady Gaga ha interrotto il suo show per dedicare un messaggio speciale all’amica di lunga data Donatella Versace, presente tra il pubblico e salutata da un lungo applauso da parte della platea del Mayhem Ball Tour.

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE e SEGUICI:
http://www.blitztv.it
https://www.facebook.com/blitzTVit/
https://www.instagram.com/blitztvit/

Tags blitztvdonatella versacelady gaga
Video precedente
Privato: [ID: ZC93_TARa1c] Youtube Automatic

Aereo cargo esce di pista a Hong Kong e finisce in mare

Video successivo
Privato: [ID: Z6tKwiJFLQQ] Youtube Automatic

Erika Kirk mostra allo staff di Turning Point la medaglia della Libertà conferita al marito Charlie

Top