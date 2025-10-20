Lady Gaga, la dedica a Donatella Versace durante il concerto a Milano

“Donatella è sempre stata al mio fianco, nei momenti belli e in quelli difficili”. Con queste parole, domenica sera sul palco del Mediolanum Forum di Assago, Lady Gaga ha interrotto il suo show per dedicare un messaggio speciale all’amica di lunga data Donatella Versace, presente tra il pubblico e salutata da un lungo applauso da parte della platea del Mayhem Ball Tour.

