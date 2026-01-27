Lamborghini sulla neve: la bravata notturna a Boston

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE per non perdere i video virali piu’ incredibili del web.

Una scena surreale ha trasformato le strade di Boston in un parco giochi urbano durante una notte di tempesta di neve. Nel video che sta facendo il giro dei social, una Lamborghini Revuelto verde militare opaca ha sfrecciato sull’asfalto completamente imbiancato, trainando uno snowboarder come se fosse una motoslitta di lusso. Un contrasto visivo potentissimo che ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti online.

La protagonista assoluta e’ stata la nuova Lamborghini Revuelto, la supersportiva ibrida V12 della casa di Sant’Agata Bolognese. Un’auto pensata per la pista e per l’asfalto perfetto, dal valore che supera abbondantemente il mezzo milione di euro, utilizzata invece nel modo piu’ impensabile possibile. Il colore verde oliva opaco ha risaltato in modo netto contro il bianco compatto della neve, creando immagini che sembravano uscite da un film.

Nel primo video l’azione si e’ svolta di notte, sotto una struttura sopraelevata della citta’. I semafori verdi hanno illuminato una scena quasi irreale, avvolta dalla nebbia e dalla nevicata fitta. La Lamborghini ha fatto da traino, con una corda fissata al posteriore, mentre un ragazzo su uno snowboard si e’ lasciato trascinare lungo la strada cittadina completamente innevata.

L’auto ha accelerato con decisione, scaricando a terra la potenza della trazione integrale sulle quattro ruote. Nonostante il fondo scivoloso e l’assetto ribassato, la Revuelto e’ riuscita a muoversi con una certa sicurezza, permettendo allo snowboarder di scivolare dietro di lei sfruttando la neve fresca accumulata sull’asfalto. Una sorta di skijoring urbano, ma in versione estrema e decisamente fuori contesto.

Il secondo video ha mostrato il dietro le quinte dell’impresa. Le riprese hanno offerto piu’ angolazioni, incluse quelle realizzate da un’auto che seguiva la scena. Un SUV, probabilmente una Mercedes Classe G, ha accompagnato l’azione come veicolo di supporto, confermando che non si e’ trattato di un gesto improvvisato, ma di una bravata organizzata con l’obiettivo di creare contenuti virali.

Nel filmato si e’ vista la preparazione, la partenza e i primi metri percorsi sulla neve. La Lamborghini ha sgommato leggermente per trovare trazione, mentre alcune persone correvano a piedi ai lati della strada per filmare la scena con gli smartphone. Sullo sfondo si sono intraviste vetrine di negozi moderni, illuminate nella notte, a sottolineare il contesto urbano e l’assurdita’ della situazione.

L’atmosfera e’ stata resa ancora piu’ suggestiva dal rumore del motore V12 che ha rotto il silenzio ovattato tipico delle grandi nevicate. Un suono potente e profondo che ha accompagnato lo snowboarder lungo il suo percorso improvvisato, trasformando una strada cittadina in una pista da snowboard temporanea.

Il video ha colpito soprattutto per il contrasto. Da una parte il lusso estremo e la tecnologia avanzata di una hypercar italiana, dall’altra l’inverno rigido di Boston e una pratica sportiva solitamente legata alle montagne. Mentre la maggior parte dei proprietari di supercar preferisce tenere questi veicoli al sicuro in garage durante l’inverno, in questo caso l’auto e’ stata usata in modo opposto, senza alcun timore per neve e ghiaccio.

Dal punto di vista tecnico, la scena ha messo in evidenza anche le capacita’ della Revuelto. La trazione integrale e il sistema ibrido hanno permesso all’auto di muoversi su un fondo tutt’altro che ideale, anche se l’assetto basso e i cumuli di neve hanno reso l’operazione tutt’altro che semplice. Proprio questa difficolta’ ha contribuito a rendere il video ancora piu’ spettacolare.

Sui social il filmato ha diviso gli utenti. C’e’ chi ha parlato di follia e irresponsabilita’, sottolineando i rischi per la sicurezza in una strada pubblica innevata. Altri hanno invece esaltato l’audacia della scena e l’impatto visivo di un’auto cosi’ esclusiva utilizzata in modo totalmente fuori dagli schemi.

In ogni caso, il risultato e’ stato chiaro: le immagini hanno fatto il giro del web, diventando rapidamente virali. La combinazione di lusso, sport urbano e condizioni estreme ha funzionato, trasformando una notte di neve a Boston in uno spettacolo globale.

In sintesi, uno snowboarder si e’ fatto trainare da una Lamborghini Revuelto verde militare tra le strade innevate di Boston, regalando al web una delle bravate automobilistiche piu’ surreali degli ultimi tempi. Un video che ha unito adrenalina, lusso e follia, lasciando tutti a bocca aperta.

