L’Amerigo Vespucci per la prima volta in Giappone in 93 anni

Per la prima volta in 93 anni l’Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare italiana, sbarca in Giappone, nell’ambito del tour mondiale che in due anni lo vedrà visitare 31 Paesi in 5 continenti. Dopo la tappa di Los Angeles, a inizio luglio, e il breve stop a Honolulu, nelle isole Hawaii, il Vespucci ha percorso la tratta più lunga in mare, con 3.630 miglia, gettando gli ormeggi in un pomeriggio afoso di Tokyo, accolto da una folla di curiosi.

