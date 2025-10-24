Blitztv.it MUSICA Laura Pausini premiata a Miami: la dolce dedica a Giorgio Armani
Laura Pausini premiata a Miami: la dolce dedica a Giorgio Armani
MUSICA

Laura Pausini premiata a Miami: la dolce dedica a Giorgio Armani

11

Laura Pausini è stata premiata a Miami, ai Grammy Award, con il Billboard
Icon, un riconoscimento alla sua carriera. E per l’occasione, la popstar ha indossato un abito speciale: l’ultimo che ha disegnato per lei Giorgio Armani. La stessa Pausini lo ha spiegato con un post sui social in cui ha postato foto e video delle prove e ha scritto: “Questo Carpet é davvero speciale per me stasera perché sono circondata da tanto amore e sono avvolta in questo abito meraviglioso, l’ultimo che Giorgio Armani ha disegnato per me. Lo sento abbracciarmi e sono sinceramente commossa di indossarlo oggi come desiderava lui. Giorgio, mi hai accompagnata da quando ero adolescente fino a questo importante traguardo. Sei con me. Ancora. Per sempre”.

